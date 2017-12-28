Пентагон: США полностью соблюдают договор по ПРО

Представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что в Министерстве обороны полностью соблюдают Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и, напротив, считают, что именно Россия нарушает его пункты.

«Министерство обороны действует согласно всем обязательствам в соответствии с договором о РСМД. Американское правительство, напротив, обнаружило, что Россия нарушает обязательства договора о РСМД», — приводит РИА Новости слова Майкла.

Также он отметил, что США привержены успешной работе Договора по открытому небу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными обвинения США в нарушении Россией Договора по открытому небу.