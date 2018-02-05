При обстреле пунктов раздачи гумпомощи в Дамаске погибли два человека
В результате миномётного обстрела пунктов раздачи гуманитарной помощи от верующих России в центре Дамаска погибли два человека, передаёт РИА Новости.
«Два человека погибли, есть раненые», — заявил сотрудник полиции.
Также сообщается, что обстрелу подвергся квартал Баб-Тума в историческом центре сирийской столицы.
Ранее стало известно, что в Дамаске обстреляли пункты раздачи гумпомощи от российских верующих.
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