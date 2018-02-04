Рухани считает противоречивой позицию США по ядерному оружию

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Президент Ирана Хасан Рухани отметил противоречивость позиции США касательно вопроса нераспространения ядерного оружия.

«(Американцы. — RT), которые верят, что применение оружия массового поражения является преступлением против человечества, и настаивают на уничтожении всего ядерного оружия в мире, сейчас, как ни парадоксально, вовлечены в гонку вооружений, призванную модернизировать их ядерный потенциал для использования против соперников», — приводит слова Рухани агентство Mehr.

Комментируя новую ядерную доктрину США, он отметил, что в ней Вашингтон «бессовестно» угрожает ядерным оружием Москве.

2 февраля Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что ядерная доктрина США может привести к уничтожению человечества.

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