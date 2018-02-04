Представитель Вайнштейна не исключает возможности подачи иска против Турман

Бен Брафман, представитель голливудского продюсера Харви Вайнштейна, не исключает возможности подачи иска против американской актрисы Умы Турман, которая ранее обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление представителя продюсера.

В сообщении, в частности, говорится, что в настоящее время заявления Турман, которые были сделаны в интервью изданию The New York Times, «тщательно изучаются».

Также отмечается, что после необходимых процедур адвокаты продюсера примут решение по поводу того, целесообразна ли подача судебного иска против актрисы.

Ранее сообщалось, что Турман рассказала подробности о домогательствах со стороны Вайнштейна, которые имели место после выхода фильма «Криминальное чтиво».

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, с актрисами, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.