Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна

Американская актриса Ума Турман рассказала подробности о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает The New York Times.

В интервью изданию актриса рассказала, что Вайнштейн оказывал ей неподобающие знаки внимания несколько раз.

По словам Турман, после успеха картины «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино продюсер пригласил её в сауну в одном из отелей Парижа. Актриса отметила, что после произошедшего она покинула номер.

Через некоторое время Турман и Вайнштейн вновь встретились в отеле Savoy в Лондоне, где, как утверждает актриса, он «делал много неприятных вещей».

Представитель Вайнштейна заявил, что продюсер и актриса действительно встречались в Париже и Лондоне, однако, заявления Турман о каком-либо «нападении» — не соответствуют действительности.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, с актрисами, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.