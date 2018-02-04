Пушков назвал США оппортунической державой

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США вводят санкции в отношении других государств только тогда, когда им это выгодно.

«США — оппортуническая сверхдержава. Они не вводят тех санкций, которые ей будут слишком дорого стоить. Поэтому они не трогают Китай, как не трогают и нефтяные диктатуры. Вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Минфин США предупредил о негативных последствиях санкций против госдолга России.

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что американские инвесторы — одни из крупнейших вкладчиков в российские ОФЗ.

Кроме того, бывший министр экономики России Евгений Ясин согласился с Минфином США в оценке последствий санкций против госдолга России.

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