Пушков назвал США оппортунической державой
«США — оппортуническая сверхдержава. Они не вводят тех санкций, которые ей будут слишком дорого стоить. Поэтому они не трогают Китай, как не трогают и нефтяные диктатуры. Вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие», — написал Пушков в Twitter.
Ранее Минфин США предупредил о негативных последствиях санкций против госдолга России.
Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что американские инвесторы — одни из крупнейших вкладчиков в российские ОФЗ.
Кроме того, бывший министр экономики России Евгений Ясин согласился с Минфином США в оценке последствий санкций против госдолга России.