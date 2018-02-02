Ясин согласился с Минфином США в оценке последствий санкций против госдолга России

Бывший министр экономики России Евгений Ясин заявил, что согласен с той оценкой последствий возможных санкций против российского госдолга, которую дало Министерство финансов США.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ясин также придерживается мнения, что расширение санкций против российского суверенного долга может сказаться на стабильности мировых рынков.

«Финансовые рынки в нынешнем состоянии работают в весьма сложных условиях, они взаимосвязаны, и я абсолютно согласен с Минфином США, что риски в случае такого запрета есть для всех, не только для России — и для мировых рынков в первую очередь. Эти риски есть и для России, и для Америки, и для других стран», — пояснил эксперт.

В связи с этим экс-министр добавил, что американское ведомство абсолютно правильно опасается расширения ограничений.

Ранее Министерство финансов США предупредило о негативных последствиях санкций против госдолга России.

В Госдуме ответили на доклад американского ведомства.