Ясин согласился с Минфином США в оценке последствий санкций против госдолга России
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Ясин также придерживается мнения, что расширение санкций против российского суверенного долга может сказаться на стабильности мировых рынков.
«Финансовые рынки в нынешнем состоянии работают в весьма сложных условиях, они взаимосвязаны, и я абсолютно согласен с Минфином США, что риски в случае такого запрета есть для всех, не только для России — и для мировых рынков в первую очередь. Эти риски есть и для России, и для Америки, и для других стран», — пояснил эксперт.
В связи с этим экс-министр добавил, что американское ведомство абсолютно правильно опасается расширения ограничений.
Ранее Министерство финансов США предупредило о негативных последствиях санкций против госдолга России.
В Госдуме ответили на доклад американского ведомства.