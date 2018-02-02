Эксперт объяснил, почему Минфину США невыгодно вводить санкции против госдолга России
«Порядка трети суверенного долга России как раз приходится на иностранных инвесторов. Если будут введены санкции, то огромное количество людей начнут терять деньги, а не зарабатывать на нашем рынке. Соответственно, эти ограничения могут ударить не по самой России, поскольку желающих купить наш суверенный долг с довольно высокой прибыльностью в мире хватает, а именно по тем, кто сейчас сидит в наших облигациях, в том числе по американцам», — сказал он.
Шабанов также отметил, что если такие меры будут реализованы, то речь пойдёт не о выгоде, а о политических принципах.
«Америка просто оставит введение этих возможных санкций на будущее, если начнётся уже совсем какое-то жёсткое обострение в наших отношениях. И тогда больше говорить будут не математика, не экономика, не полезность, не выгоды, не прибыль, а личные политические обиды», — заключил эксперт.
Ранее СМИ опубликовали доклад Минфина США, где отмечается, что распространение санкций на суверенный долг России может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес.