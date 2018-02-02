Эксперт объяснил, почему Минфину США невыгодно вводить санкции против госдолга России

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Министерство финансов США предупредило о негативных последствиях санкций против госдолга России.

«Порядка трети суверенного долга России как раз приходится на иностранных инвесторов. Если будут введены санкции, то огромное количество людей начнут терять деньги, а не зарабатывать на нашем рынке. Соответственно, эти ограничения могут ударить не по самой России, поскольку желающих купить наш суверенный долг с довольно высокой прибыльностью в мире хватает, а именно по тем, кто сейчас сидит в наших облигациях, в том числе по американцам», — сказал он.

Шабанов также отметил, что если такие меры будут реализованы, то речь пойдёт не о выгоде, а о политических принципах.

«Америка просто оставит введение этих возможных санкций на будущее, если начнётся уже совсем какое-то жёсткое обострение в наших отношениях. И тогда больше говорить будут не математика, не экономика, не полезность, не выгоды, не прибыль, а личные политические обиды», — заключил эксперт.

Ранее СМИ опубликовали доклад Минфина США, где отмечается, что распространение санкций на суверенный долг России может оказать негативное влияние на мировые финансовые рынки и бизнес.