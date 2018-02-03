Трамп: новая ядерная доктрина США направлена на снижение риска применения ядерного оружия
«Стратегия разрабатывает возможности, направленные на то, чтобы применение ядерного оружия стало менее вероятным. Она укрепляет сдерживание стратегических атак против нашей страны, наших партнёров и союзников, которые могут быть осуществлены и не в форме применения ядерного оружия», — говорится в заявлении главы государства.
В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.
Также в документе обозначаются планы по модернизации ядерной триады страны.