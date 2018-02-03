Трамп: новая ядерная доктрина США направлена на снижение риска применения ядерного оружия

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Стратегия разрабатывает возможности, направленные на то, чтобы применение ядерного оружия стало менее вероятным. Она укрепляет сдерживание стратегических атак против нашей страны, наших партнёров и союзников, которые могут быть осуществлены и не в форме применения ядерного оружия», — говорится в заявлении главы государства.

В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. 

Также в документе обозначаются планы по модернизации ядерной триады страны.

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