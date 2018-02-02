Госдеп: США проинформировали Россию о новой ядерной доктрине

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Соединённые Штаты проинформировали Россию о содержании новой ядерной доктрины до её обнародования. Об этом сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Анита Фридт.

«Мы проинформировали Россию о доктрине», — сказала она в ходе брифинга.

По её словам, Москва и Вашингтон продолжают диалог по стратегической стабильности.

2 февраля Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. Также в документе обозначаются планы по модернизации ядерной триады страны.

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