Климкин предупредил о «расколе Европы» в случае отмены санкций против России

Даже частичная отмена санкций против России приведёт к расколу Европы. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Rheinische Post.

«Санкции должны остаться в силе. Их эффективность неоспорима», — сказал Климкин.

По словам министра, даже частичную отмену ограничений «Кремль представит как слабость Запада», и это приведёт к «расколу Европы».

Ранее сообщалось, что в Германии премьер-министры двух федеральных земель выступили за постепенную отмену санкций против России.

Подробности — в материале ИноТВ.