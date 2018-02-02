Климкин предупредил о «расколе Европы» в случае отмены санкций против России

Короткая ссылка
Даже частичная отмена санкций против России приведёт к расколу Европы. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Rheinische Post.

«Санкции должны остаться в силе. Их эффективность неоспорима», — сказал Климкин.

По словам министра, даже частичную отмену ограничений «Кремль представит как слабость Запада», и это приведёт к «расколу Европы».

Ранее сообщалось, что в Германии премьер-министры двух федеральных земель выступили за постепенную отмену санкций против России. 

Подробности — в материале ИноТВ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru