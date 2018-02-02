Климкин предупредил о «расколе Европы» в случае отмены санкций против России
Даже частичная отмена санкций против России приведёт к расколу Европы. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Rheinische Post.
«Санкции должны остаться в силе. Их эффективность неоспорима», — сказал Климкин.
По словам министра, даже частичную отмену ограничений «Кремль представит как слабость Запада», и это приведёт к «расколу Европы».
Ранее сообщалось, что в Германии премьер-министры двух федеральных земель выступили за постепенную отмену санкций против России.
Подробности — в материале ИноТВ.
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