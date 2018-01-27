В Германии санкции против России назвали «мёртвой лошадью»

В Германии премьер-министры двух федеральных земель выступили за постепенную отмену санкций против России. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам премьера федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелова, санкции против России являются «мёртвой лошадью, на которой далеко не уедешь».

Он отметил, что проблемы Украины «не решить при помощи символической политики, расплачиваться за которую приходится нашим предприятиям».

В свою очередь премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что необходимо выработать «единый курс глав правительств восточных земель» в вопросе санкций против России.

Подробности — в материале ИноТВ.