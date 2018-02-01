В Китае 12 человек погибли в результате крушения военного самолёта

По меньшей мере 12 членов экипажа погибли в результате крушения китайского военного самолёта.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что крушение потерпел самолёт-заправщик нового типа, модифицированный на базе Y-8.

Уточняется, что выживших нет, так как никто из находящихся на борту не успел воспользоваться парашютом.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу во время учений разбился военный самолёт.