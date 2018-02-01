В Китае 12 человек погибли в результате крушения военного самолёта

Короткая ссылка
По меньшей мере 12 членов экипажа погибли в результате крушения китайского военного самолёта.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что крушение потерпел самолёт-заправщик нового типа, модифицированный на базе Y-8.

Уточняется, что выживших нет, так как никто из находящихся на борту не успел воспользоваться парашютом.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу во время учений разбился военный самолёт.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru