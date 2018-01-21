В Калифорнии при крушении военного вертолёта погибли два человека

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Вертолёт ВВС США AH-64 Apache потерпел крушение в штате Калифорния, погибли оба пилота, передаёт NBC News со ссылкой на представителя командования Джейсона Брауна.

Отмечается, что крушение произошло недалеко от Национального учебного центра Форт-Ирвин во время выполнения тренировочного полёта.

Причины аварии не сообщаются, в настоящее время ведётся расследование.

В конце декабря в результате крушения двухмоторного самолёта во Флориде погибли четыре человека.

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