В Калифорнии при крушении военного вертолёта погибли два человека

Вертолёт ВВС США AH-64 Apache потерпел крушение в штате Калифорния, погибли оба пилота, передаёт NBC News со ссылкой на представителя командования Джейсона Брауна.

Отмечается, что крушение произошло недалеко от Национального учебного центра Форт-Ирвин во время выполнения тренировочного полёта.

Причины аварии не сообщаются, в настоящее время ведётся расследование.

В конце декабря в результате крушения двухмоторного самолёта во Флориде погибли четыре человека.