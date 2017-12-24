В результате крушения двухмоторного самолёта в США погибли четыре человека

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения двухмоторного самолёта в американском штате Флорида. Об этом сообщает WFLA со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что инцидент произошёл в аэропорту Бартау. Причина крушения не сообщается. 

При этом, по словам синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Ранее стало известно, что в результате крушения одномоторного самолёта в американском штате Огайо погиб пилот.

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