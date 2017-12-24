В результате крушения двухмоторного самолёта в США погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения двухмоторного самолёта в американском штате Флорида. Об этом сообщает WFLA со ссылкой на местные власти.

Several people killed when plane crashes at Bartow airport https://t.co/F3hhQR8NLr — WFLA NEWS (@WFLA) 24 декабря 2017 г.

Отмечается, что инцидент произошёл в аэропорту Бартау. Причина крушения не сообщается.

При этом, по словам синоптиков, в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Ранее стало известно, что в результате крушения одномоторного самолёта в американском штате Огайо погиб пилот.