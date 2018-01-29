В Китае во время учений разбился военный самолёт
В китайской провинции Гуйчжоу во время учений разбился военный самолёт, сообщает Associated Press.
Представители Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая заявили, что власти страны ведут поиски самолёта.
Тип самолёта военные не уточнили. Также не уточняется информация о возможных жертвах.
В ноябре 2017 года сообщалось, что на Тайване разбился боевой истребитель «Мираж-2000».
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