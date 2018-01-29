В Китае во время учений разбился военный самолёт

В китайской провинции Гуйчжоу во время учений разбился военный самолёт, сообщает Associated Press.

Представители Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая заявили, что власти страны ведут поиски самолёта.

Тип самолёта военные не уточнили. Также не уточняется информация о возможных жертвах.

В ноябре 2017 года сообщалось, что на Тайване разбился боевой истребитель «Мираж-2000».