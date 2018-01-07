СМИ: Самолёт арабской коалиции разбился в Йемене

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В провинции Саада на севере Йемена на территории, подконтрольной повстанцам-хуситам, потерпел крушение самолёт арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным источников, при крушении оба пилота выжили.

Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что десять мирных жителей погибли в столице Йемена из-за разрыва ракеты, которую собирались запустить хуситы.

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