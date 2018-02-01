В Италии назвали «продолжением доброй традиции» поставки газа из России

Даже во времена холодной войны газ из России поступал на территорию Италии, в настоящее время наблюдается продолжение этой «доброй традиции». Об этом заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Даже во времена холодной войны российский газ использовался для отопления домов в Итальянской республике, и ныне мы видим в этом продолжение доброй традиции. Это я к чему? Даже в условиях, когда меньше всего ожидаешь, отношения между Италией и Россией всегда имели и продолжают иметь особый характер», — сказал министр.

Глава МИД также назвал Италию «аккуратным плательщиком».

«Италия всегда была очень надёжным партнёром и аккуратно оплачивала все оказываемые услуги, так же как Российская Федерация была надёжным партнёром и поставщиком этих услуг», — отметил Альфано.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что Европейский союз пока не может достичь своей цели по снижению зависимости от российского газа.

26 января польский лидер Анджей Дуда выразил удивление, почему Польша платит за газ из России больше Германии, и заявил, что Варшава хочет иметь такие же условия, как Берлин.

RT вёл прямую трансляцию.