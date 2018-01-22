Постпред России заявил, что ЕС пока не достиг цели по снижению зависимости от российского газа

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ЕС не может достичь собственной цели по снижению зависимости от российского газа. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Та стратегическая цель, которую Евросоюз декларировал — цель снижения зависимости от поставок российского газа, — пока что эта цель не приближается, а, я бы так сказал, несколько отдаляется, потому что физический объём поставляемого в страны ЕС российского газа растёт», — цитирует Чижова РИА Новости.

Он уточнил, что объём поставляемого в страны ЕС газа вырос за 2016 год на 12%, а за 2017 год — ещё на 8%.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует увеличить собственную энергетическую эффективность на 20% в 2020 году и на 27% в 2030 году. 

Также президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна доказала миру свою способность жить без российского газа.

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