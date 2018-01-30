Новак заявил, что санкции США не пойдут на пользу мировой экономике
«По сути, все санкции, помимо политических мотивов, нацелены на то, чтобы создать препятствия для бизнеса, а значит, ограничивают свободную конкуренцию на рынке», — цитирует министра «Газета.Ru».
По словам Новака, Россия и США совместными усилиями могли бы сделать гораздо больше для энергетической отрасли.
30 января Минфин США опубликовал так называемый кремлёвский доклад, в который внесены российские политики и бизнесмены.
Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что «кремлёвский доклад» приведёт к санкциям против России.