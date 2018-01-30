Новак заявил, что санкции США не пойдут на пользу мировой экономике

Санкции США не пойдут на пользу ни американским компаниям, ни мировой экономике. Такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак.

«По сути, все санкции, помимо политических мотивов, нацелены на то, чтобы создать препятствия для бизнеса, а значит, ограничивают свободную конкуренцию на рынке», — цитирует министра «Газета.Ru».

По словам Новака, Россия и США совместными усилиями могли бы сделать гораздо больше для энергетической отрасли.

30 января Минфин США опубликовал так называемый кремлёвский доклад, в который внесены российские политики и бизнесмены.

Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что «кремлёвский доклад» приведёт к санкциям против России.