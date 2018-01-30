Депутат парламента Сирии заявил о создании двух комитетов в ходе Конгресса нацдиалога в Сочи

В ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи участники сформировали два комитета — организационный и по мониторингу голосования. Об этом заявил депутат парламента Сирии Ахмад Кузбари.