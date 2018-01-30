Депутат парламента Сирии заявил о создании двух комитетов в ходе Конгресса нацдиалога в Сочи

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В ходе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи участники сформировали два комитета — организационный и по мониторингу голосования. Об этом заявил депутат парламента Сирии Ахмад Кузбари.

«Достигнута договорённость о двух комитетах: организационном и комитете по мониторингу голосования», — цитирует Кузбари РИА Новости.

По его словам, один из комитетов начал работу сразу после создания.

«Другие комитеты, которые предлагается создать, будут обсуждаться после перерыва», — добавил депутат.

30 января в Сочи состоялось официальное открытие Конгресса сирийского нацдиалога.

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