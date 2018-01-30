В Финляндии опубликовали окончательные итоги выборов президента

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Министерство юстиции Финляндии опубликовало окончательные данные результатов президентских выборов, прошедших 28 января. Итоги голосования опубликованы на сайте ведомства.

Согласно окончательным результатам, действующий президент Финляндии Саули Ниинистё набрал 62,6% голосов.

Второе место занял кандидат от «Союза «зелёных» Пекка Хаависто, набравший 12,4%.

На третьем месте — кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари, она набрала 6,9% голосов.

При этом явка на выборах составила 69,9%.

Ранее сообщалось, что Ниинистё победил на выборах, набрав 62,7% после подсчёта 100% голосов.

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