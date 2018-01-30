В Финляндии опубликовали окончательные итоги выборов президента
Министерство юстиции Финляндии опубликовало окончательные данные результатов президентских выборов, прошедших 28 января. Итоги голосования опубликованы на сайте ведомства.
Согласно окончательным результатам, действующий президент Финляндии Саули Ниинистё набрал 62,6% голосов.
Второе место занял кандидат от «Союза «зелёных» Пекка Хаависто, набравший 12,4%.
На третьем месте — кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари, она набрала 6,9% голосов.
При этом явка на выборах составила 69,9%.
Ранее сообщалось, что Ниинистё победил на выборах, набрав 62,7% после подсчёта 100% голосов.
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