Путин поздравил Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Саули Ниинистё по случаю его переизбрания на пост президента Финляндской Республики», — говорится в сообщении.
Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинистё курса.
Путин также подтвердил готовность к продолжению совместной работы по наращиванию связей между двумя странами.
28 января Ниинистё победил на выборах президента, набрав 62,7% после подсчёта 100% голосов.