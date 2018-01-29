Путин поздравил Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии

Президент России Владимир Путин поздравил действующего главу Финляндии Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента страны.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Саули Ниинистё по случаю его переизбрания на пост президента Финляндской Республики», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинистё курса.

Путин также подтвердил готовность к продолжению совместной работы по наращиванию связей между двумя странами.

28 января Ниинистё победил на выборах президента, набрав 62,7% после подсчёта 100% голосов.