Саули Ниинистё победил на выборах президента Финляндии

Действующий глава Финляндии Саули Ниинистё победил на выборах президента страны, набрав 62,7% после подсчёта 100% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции.

Отмечается, что остальные кандидаты набрали менее 15% голосов.

«Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны. Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила», — приводит РИА Новости слова Ниинистё.

Ранее сообщалось, что Саули Ниинистё, баллотирующийся на второй срок, побеждает на президентских выборах после подсчёта 52,2% голосов.