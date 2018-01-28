Саули Ниинистё победил на выборах президента Финляндии

Короткая ссылка
Действующий глава Финляндии Саули Ниинистё победил на выборах президента страны, набрав 62,7% после подсчёта 100% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции.

Отмечается, что остальные кандидаты набрали менее 15% голосов.

«Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны. Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила», — приводит РИА Новости слова Ниинистё.

Ранее сообщалось, что Саули Ниинистё, баллотирующийся на второй срок, побеждает на президентских выборах после подсчёта 52,2% голосов.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru