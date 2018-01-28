Ниинистё лидирует на выборах президента Финляндии

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Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё, баллотирующийся на второй срок, побеждает на президентских выборах после подсчёта 52,2% голосов.

По данным Kaleva, за Ниинистё проголосовали 64,4% голосов избирателей.

Пекка Хаависто получает 11%, Лаура Хухтасаари набирает 6%, Пааво Вяюрюнен — 6,1%. Остальные кандидаты — менее 5%.

Официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены министерством юстиции 30 января.

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