Ниинистё лидирует на выборах президента Финляндии

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё, баллотирующийся на второй срок, побеждает на президентских выборах после подсчёта 52,2% голосов.

По данным Kaleva, за Ниинистё проголосовали 64,4% голосов избирателей. Пекка Хаависто получает 11%, Лаура Хухтасаари набирает 6%, Пааво Вяюрюнен — 6,1%. Остальные кандидаты — менее 5%. Официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены министерством юстиции 30 января.