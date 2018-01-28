В Финляндии началось голосование на выборах президента

В Финляндии открылись избирательные участки на президентских выборах, сообщает Kaleva.

Отмечается, что участки открылись в 9:00 (10:00 мск) и закроются в 20:00 (21:00 мск). Отдать свой голос избиратели смогут как в избирательных округах в Финляндии, так и в зарубежных дипломатических миссиях страны по всему миру.

Всего правом голоса обладают 4,5 млн жителей страны, которые достигли совершеннолетия.

Всем гражданам, которые могут принять участие в голосовании, по почте были направлены письма на домашний адрес, куда были вложены две избирательные карточки на случай, если президентские выборы пройдут в два тура.

В нынешних выборах принимают участие восемь кандидатов.

Ранее в Чехии по итогам второго тура голосования Милош Земан был переизбран на второй президентский срок с 51,36% голосов.