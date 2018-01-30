Кадыров: США без России не смогут решить ни одну международную проблему
- Рамзан Кадыров
- © Саид Царнаев / РИА Новости
«Новый список США. Небывалые в истории человечества самоуверенность и безрассудство! В современном мире нельзя совершать такие глупые шаги. Без России они не смогут решить ни одну международную проблему», — написал Кадыров в Twitter.
Он отметил, что к властям США придёт отрезвление.
«И оно будет иметь эффект, который не снился деятелям США!» — подчеркнул глава Чечни.
30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который вошли российские политики и бизнесмены.
Подробнее — в материале RT.