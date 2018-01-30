Кадыров: США без России не смогут решить ни одну международную проблему

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал публикацию Минфином США «кремлёвского доклада», в который вошли 210 имён.

«Новый список США. Небывалые в истории человечества самоуверенность и безрассудство! В современном мире нельзя совершать такие глупые шаги. Без России они не смогут решить ни одну международную проблему», — написал Кадыров в Twitter.

Он отметил, что к властям США придёт отрезвление.

«И оно будет иметь эффект, который не снился деятелям США!» — подчеркнул глава Чечни.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который вошли российские политики и бизнесмены.

Подробнее — в материале RT.