СМИ: Танкер с российским сжиженным газом пришвартовался в порту под Бостоном

Французский танкер Gaselys со сжиженным природным газом из России, стоявший несколько дней на рейде в акватории Бостона в США, пришвартовался к терминалу Эверетт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану США.

«Это судно было доведено в порт сегодня. Да, название танкера — Gaselys», — сообщил представитель Береговой охраны в Бостоне Эндрю Барреси.

Он отметил, что «пару дней танкер стоял на рейде, на расстоянии от берега, сегодня утром его привели в порт».

Барреси отметил, что сотрудники Береговой охраны поднялись на борт для стандартной инспекции по безопасности. Он не смог уточнить, когда начнётся разгрузка судна.

19 января стало известно, что танкер Gaselys с российским сжиженным газом, который должен был прибыть в США, совершил разворот в Атлантическом океане. Отмечалось, что судно направилось в испанский порт Альхесирас. Причиной разворота стали плохие погодные условия.