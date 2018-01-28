СМИ: Танкер с российским сжиженным газом пришвартовался в порту под Бостоном
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану США.
«Это судно было доведено в порт сегодня. Да, название танкера — Gaselys», — сообщил представитель Береговой охраны в Бостоне Эндрю Барреси.
Он отметил, что «пару дней танкер стоял на рейде, на расстоянии от берега, сегодня утром его привели в порт».
Барреси отметил, что сотрудники Береговой охраны поднялись на борт для стандартной инспекции по безопасности. Он не смог уточнить, когда начнётся разгрузка судна.
19 января стало известно, что танкер Gaselys с российским сжиженным газом, который должен был прибыть в США, совершил разворот в Атлантическом океане. Отмечалось, что судно направилось в испанский порт Альхесирас. Причиной разворота стали плохие погодные условия.