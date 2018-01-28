СМИ: Танкер с российским сжиженным газом пришвартовался в порту под Бостоном

Короткая ссылка
Французский танкер Gaselys со сжиженным природным газом из России, стоявший несколько дней на рейде в акватории Бостона в США, пришвартовался к терминалу Эверетт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану США.

«Это судно было доведено в порт сегодня. Да, название танкера — Gaselys», — сообщил представитель Береговой охраны в Бостоне Эндрю Барреси.

Он отметил, что «пару дней танкер стоял на рейде, на расстоянии от берега, сегодня утром его привели в порт».

Барреси отметил, что сотрудники Береговой охраны поднялись на борт для стандартной инспекции по безопасности. Он не смог уточнить, когда начнётся разгрузка судна.

19 января стало известно, что танкер Gaselys с российским сжиженным газом, который должен был прибыть в США, совершил разворот в Атлантическом океане. Отмечалось, что судно направилось в испанский порт Альхесирас. Причиной разворота стали плохие погодные условия. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru