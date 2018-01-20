Стала известна причина разворота следовавшего в США танкера с российским газом

Танкер Gaselys, перевозивший в США партию российского сжиженного газа и развернувшийся в Атлантическом океане, продолжит плавание и прибудет в Бостон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление французской компании — владельца судна Engie SA.