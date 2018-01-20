Стала известна причина разворота следовавшего в США танкера с российским газом

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Танкер Gaselys, перевозивший в США партию российского сжиженного газа и развернувшийся в Атлантическом океане, продолжит плавание и прибудет в Бостон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление французской компании — владельца судна Engie SA.

«Конечное место назначения судна не изменилось. Это по-прежнему Эверетт, но дата доставки была скорректирована, в частности из-за погодных условий», — заявил представитель компании Дамьен де Гауляк.

Накануне стало известно, что танкер Gaselys с российским сжиженным газом, который должен был прибыть в США 20 января, совершил разворот в Атлантическом океане. Отмечалось, что судно направилось в в испанский порт Альхесирас.

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