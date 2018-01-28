Джонсон осудил теракт в Кабуле

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прокомментировал теракт в Кабуле, в результате которого погибли более 100 человек, отметив, что использование автомобиля скорой помощи в качестве средства нападения заслуживает презрения.

«Я потрясён и шокирован вчерашней ужасной атакой в Кабуле и самым решительным образом осуждаю её. Использование «скорой помощи» в качестве оружия для нападения на гражданских лиц вызывает презрение», — говорится в сообщении министра.

Ранее правительство Афганистана объявило 28 января днём национального траура в связи с терактом в Кабуле.

27 января в квартале Кабула, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные здания, произошёл взрыв.

Ответственность за произошедшее взяло на себя исламистское движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.