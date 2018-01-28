Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии.

«Эта победа свидетельствует о признании чешским народом ваших заслуг. Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене», — приводит пресс-служба президента Белоруссии слова из поздравительной телеграммы Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия заинтересована в расширении взаимовыгодных отношений с Чехией как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате.

Согласно официальным данным, по итогам второго тура голосования, состоявшегося 27 января, Земан переизбран на второй президентский срок с 51,36% голосов.

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