Си Цзиньпин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил Милоша Земана в связи с его переизбранием на пост президента Чехии.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Я придаю большое значение росту китайско-чешских отношений и желаю продолжать осуществлять совместные усилия, направленные на поднятие двустороннего стратегического партнёрства на более высокий уровень, чтобы приносить большую пользу двум странам и двум народам», — отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану в связи с его переизбранием на пост президента Чехии.

Согласно официальным данным, по итогам второго тура голосования Земан переизбран на второй президентский срок с 51,36% голосов.