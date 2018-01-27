Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану в связи с его переизбранием на пост президента Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что в России высоко ценят «принципиальную позицию Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях».

Согласно официальным данным, по итогам второго тура голосования Милош Земан переизбран на второй президентский срок с 51,36% голосов.