Пушков: Земан победил вопреки мощной информационной кампании
«На выборах президента Чехии — вопреки мощной информационной кампании — победил Милош Земан. Прожив в Праге пять лет, я был впечатлён здравым смыслом этого народа», — говорится в тексте сообщения.
На выборах президента Чехии - вопреки мощной информационной кампании - победил Милош Земан. Прожив в Праге 5 лет, я был впечатлен здравым смыслом этого народа. Победа Земана - это и ответ чехов на сложный период в эволюции ЕС. И, конечно, демонстрация независимого чешского духа.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что, согласно официальным данным, по итогам подсчёта 100% голосов действующий лидер Земан переизбран на второй президентский срок.
Его соперник в рамках президентской кампании экс-председатель Академии наук Иржи Драгош признал поражение на выборах.