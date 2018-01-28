Пушков: Земан победил вопреки мощной информационной кампании

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал переизбрание Милоша Земана на пост главы Чехии.

«На выборах президента Чехии — вопреки мощной информационной кампании — победил Милош Земан. Прожив в Праге пять лет, я был впечатлён здравым смыслом этого народа», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что, согласно официальным данным, по итогам подсчёта 100% голосов действующий лидер Земан переизбран на второй президентский срок. 

Его соперник в рамках президентской кампании экс-председатель Академии наук Иржи Драгош признал поражение на выборах.

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