Пушков: Земан победил вопреки мощной информационной кампании

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал переизбрание Милоша Земана на пост главы Чехии.

«На выборах президента Чехии — вопреки мощной информационной кампании — победил Милош Земан. Прожив в Праге пять лет, я был впечатлён здравым смыслом этого народа», — говорится в тексте сообщения.

На выборах президента Чехии - вопреки мощной информационной кампании - победил Милош Земан. Прожив в Праге 5 лет, я был впечатлен здравым смыслом этого народа. Победа Земана - это и ответ чехов на сложный период в эволюции ЕС. И, конечно, демонстрация независимого чешского духа. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что, согласно официальным данным, по итогам подсчёта 100% голосов действующий лидер Земан переизбран на второй президентский срок.

Его соперник в рамках президентской кампании экс-председатель Академии наук Иржи Драгош признал поражение на выборах.