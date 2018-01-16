Парламент Чехии отказал в доверии правительству Бабиша
Чешский парламент отказал в доверии правительству премьер-министра Андрея Бабиша, сообщает Lidovky.
Ожидается, что в ближайшее время кабинет министров подаст в отставку.
Основным аргументом депутатов при голосовании о доверии правительству стало расследование в отношении Бабиша, которого подозревают в незаконном получении субсидий Евросоюза на одну из его фирм.
13 января действующий президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук республики Иржи Драгош вышли во второй тур президентских выборов.
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