Драгош признал поражение на выборах президента Чехии

Экс-председатель Академии наук Иржи Драгош признал поражение на президентских выборах в Чехии и поздравил своего соперника, действующего главу государства Милоша Земана с победой.

«Мы не победили, но мы и не проиграли. Я горжусь тем, что своим участием в выборах мы подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет», — цитирует Драгоша Чешское телевидение.

Он поздравил Земана с победой, пожелал ему сил и здоровья, а также заявил, что не намерен уходить из общественной жизни страны.

По итогам подсчёта 99% голосов Земан лидирует с 51,53% голосов.

Ранее сообщалось, что в Чехии завершился второй тур президентских выборов.

Во втором туре граждане выбирали между двумя лидерами первого этапа голосования — Милошем Земаном и Иржи Драгошем.