Драгош признал поражение на выборах президента Чехии
«Мы не победили, но мы и не проиграли. Я горжусь тем, что своим участием в выборах мы подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет», — цитирует Драгоша Чешское телевидение.
Он поздравил Земана с победой, пожелал ему сил и здоровья, а также заявил, что не намерен уходить из общественной жизни страны.
По итогам подсчёта 99% голосов Земан лидирует с 51,53% голосов.
Ранее сообщалось, что в Чехии завершился второй тур президентских выборов.
Во втором туре граждане выбирали между двумя лидерами первого этапа голосования — Милошем Земаном и Иржи Драгошем.