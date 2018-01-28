Новый взрыв произошёл возле полицейского участка в Колумбии

У полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья произошёл взрыв, накануне там уже сдетонировало другое взрывное устройство.

Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Отмечается, что инцидент был зафиксирован рано утром. В результате взрыва пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Барранкилья неизвестные подорвали взрывное устройство возле полицейского участка.

По последним данным, в результате происшествия погибли пять человек и более 40 были ранены.





