Новый взрыв произошёл возле полицейского участка в Колумбии
У полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья произошёл взрыв, накануне там уже сдетонировало другое взрывное устройство.
Об этом сообщает радиостанция Caracol.
Отмечается, что инцидент был зафиксирован рано утром. В результате взрыва пострадали два человека.
Ранее сообщалось, что в Барранкилья неизвестные подорвали взрывное устройство возле полицейского участка.
По последним данным, в результате происшествия погибли пять человек и более 40 были ранены.
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