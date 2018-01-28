Число жертв взрыва у полицейского участка в Колумбии увеличилось до пяти

По меньшей мере пять полицейских погибли и более 40 человек пострадали в результате взрыва у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья.

Как сообщает BBC, полиция уже объявила награду в размере 50 млн колумбийских песо за информацию о нападавших. Считается, что взрывное устройство было активировано дистанционно. По мнению властей, за нападением стоят преступники, желавшие отомстить за активную борьбу правоохранительных органов страны с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Ранее сообщалось, что три человека погибли и десятки пострадали при взрыве у полицейского участка в Колумбии.