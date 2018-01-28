Число жертв взрыва у полицейского участка в Колумбии увеличилось до пяти

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По меньшей мере пять полицейских погибли и более 40 человек пострадали в результате взрыва у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья.

Как сообщает BBC, полиция уже объявила награду в размере 50 млн колумбийских песо за информацию о нападавших.

Считается, что взрывное устройство было активировано дистанционно.

По мнению властей, за нападением стоят преступники, желавшие отомстить за активную борьбу правоохранительных органов страны с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и десятки пострадали при взрыве у полицейского участка в Колумбии.

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