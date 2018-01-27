МИД Польши прокомментировал закон о запрете «бандеровской идеологии»

В МИД Польши прокомментировали закон о запрете «бандеровской идеологии».

В коммюнике министерства отмечается, что «законодательный процесс проведения вышеназванного правового акта ещё не был завершён».

Отмечается, что, по замыслу инициаторов, «законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершённых формированиями, коллаборационистов с Третьим рейхом. Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления. Подчёркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением».

Также в коммюнике отмечается, что польская сторона подтверждает своё стремление к построению стратегического партнёрства с Украиной.

«Однако это партнёрство, о чём мы много раз говорили, должно полагаться на базисе прaвды», — добавили в МИД Польши.

27 января сообщалось, что польский сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии» в стране. Документ также вводит уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.