Курдские отряды сообщили, что сбили два турецких беспилотника

Курдские отряды заявляют, что подбили два турецких разведывательных беспилотника на севере Сирии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на медиацентр Сирийских демократических сил.

Также сообщается, что курдам удалось совершить нападение на турецкую военную колонну и убить двоих солдат.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

Политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции Турции в регионе.