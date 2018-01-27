Курдские отряды сообщили, что сбили два турецких беспилотника

Короткая ссылка
Курдские отряды заявляют, что подбили два турецких разведывательных беспилотника на севере Сирии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на медиацентр Сирийских демократических сил.

Также сообщается, что курдам удалось совершить нападение на турецкую военную колонну и убить двоих солдат.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

Политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции Турции в регионе.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru