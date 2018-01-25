СМИ сообщили об обстреле турецкого города со стороны Африна

Курдские вооружённые формирования из сирийского Африна нанесли ракетные удары по турецкому городу Рейханлы.

Об этом сообщает Milliyet.

Отмечается, что две ракеты разорвались возле полицейского участка. Жертв в результате обстрела нет, при этом пострадал припаркованный недалеко автомобиль.

Сотрудники местной полиции приступили к расследованию инцидента.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.