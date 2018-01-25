СМИ сообщили об обстреле турецкого города со стороны Африна

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Курдские вооружённые формирования из сирийского Африна нанесли ракетные удары по турецкому городу Рейханлы.

Об этом сообщает Milliyet.

Отмечается, что две ракеты разорвались возле полицейского участка. Жертв в результате обстрела нет, при этом пострадал припаркованный недалеко автомобиль.

Сотрудники местной полиции приступили к расследованию инцидента.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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