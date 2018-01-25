СМИ сообщили об обстреле турецкого города со стороны Африна
Об этом сообщает Milliyet.
Отмечается, что две ракеты разорвались возле полицейского участка. Жертв в результате обстрела нет, при этом пострадал припаркованный недалеко автомобиль.
Сотрудники местной полиции приступили к расследованию инцидента.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.
20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.