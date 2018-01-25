Генсек НАТО дал рекомендацию Турции по действиям в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военные действия Турции на севере Сирии должны иметь пропорциональный характер, передаёт РИА Новости.

«Как и все страны, Турция имеет право на самооборону. Но мы хотим, чтобы это делалось пропорциональным и взвешенным образом», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос об операции «Оливковая ветвь».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.

20 января Генеральный штаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.