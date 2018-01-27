Британские военные собираются ввести в эксплуатацию радар на случай «российской агрессии»

Великобритания собирается запустить радиолокатор на острове Анст, который будет отслеживать пространство в районе Норвежского моря и, в частности, по словам британских военных, реагировать на «российскую агрессию».

Об этом сообщается на сайте Минобороны Великобритании.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них», — заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон, добавив, что угроза со стороны России «реальна и серьёзна».

Отмечается, что стоимость нового военного объекта составляет £10 млн.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».





