Британские военные собираются ввести в эксплуатацию радар на случай «российской агрессии»

Короткая ссылка
Великобритания собирается запустить радиолокатор на острове Анст, который будет отслеживать пространство в районе Норвежского моря и, в частности, по словам британских военных, реагировать на «российскую агрессию».

Об этом сообщается на сайте Минобороны Великобритании.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них», — заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон, добавив, что угроза со стороны России «реальна и серьёзна».

Отмечается, что стоимость нового военного объекта составляет £10 млн.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».



Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru