Россия и Япония возобновят формат Совета губернаторов
«Будет возрождаться формат Совета губернаторов. Он существовал во время СССР. С японской стороны есть структура, которая объединят губернаторов, с российской стороны пока такого аналога нет, и поэтому функции координатора будет исполнять Совет Федерации», — цитирует Косачёва РИА Новости.
Он отметил, что курировать работу будет спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы надеемся, к маю, когда планируются контакты на высшем уровне, в связи с открытием перекрёстных годов России и Японии завершить организационную часть этой работы, чтобы российско-японский Совет губернаторов запустить в полном масштабе», — подчеркнул сенатор.
Ранее сообщалось, что рекордное число россиян побывали в Японии в 2017 году.