Россия и Япония возобновят формат Совета губернаторов

Москва и Токио договорились возродить Совет губернаторов для усиления взаимодействия между регионами обеих стран. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Константин Косачёв.

«Будет возрождаться формат Совета губернаторов. Он существовал во время СССР. С японской стороны есть структура, которая объединят губернаторов, с российской стороны пока такого аналога нет, и поэтому функции координатора будет исполнять Совет Федерации», — цитирует Косачёва РИА Новости.

Он отметил, что курировать работу будет спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы надеемся, к маю, когда планируются контакты на высшем уровне, в связи с открытием перекрёстных годов России и Японии завершить организационную часть этой работы, чтобы российско-японский Совет губернаторов запустить в полном масштабе», — подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что рекордное число россиян побывали в Японии в 2017 году.