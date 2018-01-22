Абэ: отношения Японии с Россией имеют максимум возможностей

Отношения между Японией и Россией являются наиболее перспективными в сфере общей дипломатии Токио. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Среди отношений нашей страны с другими государствами отношения с Россией таят максимум возможностей», — цитирует Абэ ТАСС.

Он отметил, что будет стремиться к «углублению связей с Россией, продвигая вперёд совместную хозяйственную деятельность на четырёх северных островах и план экономического сотрудничества из восьми пунктов».

Японский премьер также заявил, что страна намерена вести «решительную внешнюю политику» для того, чтобы сменить позицию КНДР по ядерной программе.

Кроме того, Япония планирует увеличить число наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно назвал возможным разрыв дипломатических отношений с КНДР.