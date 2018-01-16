Глава МИД Японии считает возможным разрыв дипломатических отношений с КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно считает возможным разрыв дипломатических отношений с Северной Кореей.

Как сообщает РИА Новости, данное заявление он сделал во время выступления на мероприятии в канадском Ванкувере, которое было посвящено КНДР.

«Сейчас время для всех стран обновить их приверженность выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. Это может включать прекращение дипломатических связей с Северной Кореей», — заявил он, добавив, что начавшиеся переговоры между КНДР и Южной Кореей могут быть интерпретированы как доказательство того, что санкции работают.

При этом министр отметил, что хоть Пхеньян и начал диалог с Сеулом, власти КНДР не заявили о готовности прекратить развивать ядерную и ракетную программы.

В июле ведущий сотрудник Центра японских исследований Виктор Павлятенко заявил в беседе с НСН, что обращение Японии к России и Китаю с просьбой усилить давление на Северную Корею из-за ракетных испытаний Пхеньяна носит демонстративный характер.