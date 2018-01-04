Абэ заявил о намерении Японии тесно сотрудничать с Россией и Китаем по КНДР
Япония рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Россией и Китаем по северокорейской проблеме, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
«Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме», — приводит его слова ТАСС.
Абэ подчеркнул, что Япония вместе с международным сообществом намерена добиваться строжайшего соблюдения всех резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в отношении КНДР.
В декабре стало известно, что Токио решил ввести дополнительные санкции против Пхеньяна и заморозил активы 19 организаций.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН заявила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога, иначе она может обернуться катастрофой.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: