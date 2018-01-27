В Совфеде прокомментировали обвинения в адрес России в перевозках угля из КНДР

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Россия не помогает Северной Корее обходить санкции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с государственной политикой России. Никакой двойной игры нет по определению», — цитирует Косачёва ТАСС.

Он отметил, что «всем российским ведомствам на уровне указа президента даны инструкции по скрупулезному выполнению всех резолюций Совбеза ООН».

Ранее западные СМИ со ссылкой на неназванные источники в разведывательном сообществе писали, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, предположительно, нарушая санкции ООН.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона соблюдает международные правила.

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