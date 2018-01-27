В Совфеде прокомментировали обвинения в адрес России в перевозках угля из КНДР

Россия не помогает Северной Корее обходить санкции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с государственной политикой России. Никакой двойной игры нет по определению», — цитирует Косачёва ТАСС.

Он отметил, что «всем российским ведомствам на уровне указа президента даны инструкции по скрупулезному выполнению всех резолюций Совбеза ООН».

Ранее западные СМИ со ссылкой на неназванные источники в разведывательном сообществе писали, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, предположительно, нарушая санкции ООН.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона соблюдает международные правила.