В Совфеде прокомментировали обвинения в адрес России в перевозках угля из КНДР
«Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с государственной политикой России. Никакой двойной игры нет по определению», — цитирует Косачёва ТАСС.
Он отметил, что «всем российским ведомствам на уровне указа президента даны инструкции по скрупулезному выполнению всех резолюций Совбеза ООН».
Ранее западные СМИ со ссылкой на неназванные источники в разведывательном сообществе писали, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, предположительно, нарушая санкции ООН.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российская сторона соблюдает международные правила.