Песков прокомментировал обвинения в адрес России в перевозках угля из КНДР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о перевозках угля из КНДР через Россию, заявил, что российская сторона соблюдает международные правила.

«Мы не слышали никаких официальных заявлений на этот счёт. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила», — заявил Песков.

Ранее западные СМИ со ссылкой на неназванные источники в разведывательном сообществе писали, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, предположительно, нарушая санкции ООН.