Песков прокомментировал обвинения в адрес России в перевозках угля из КНДР

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о перевозках угля из КНДР через Россию, заявил, что российская сторона соблюдает международные правила.

«Мы не слышали никаких официальных заявлений на этот счёт. Россия — ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила», — заявил Песков.

Ранее западные СМИ со ссылкой на неназванные источники в разведывательном сообществе писали, что Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, предположительно, нарушая санкции ООН.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru