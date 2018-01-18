В МИД прокомментировали слова Тиллерсона о невыполнении Россией санкций против КНДР
«Эти обвинения США абсолютно необоснованны. Россия выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН в полном объёме», — цитирует ТАСС дипломата.
Он также подчеркнул, что ООН не предъявляла российской стороне претензий по выполнению санкций против Северной Кореи.
«Соответствующие санкционные комитеты ООН не предъявляют к нам никаких претензий (относительно выполнения санкций. — RT)», — заключил Моргулов.
Ранее Тиллерсон сказал, что Россия не применяет все санкции против КНДР.
Американский лидер Дональд Трамп также заявил, что Россия «совсем не помогает» в разрешении северокорейского кризиса.
В середине октября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции СБ ООН о санкциях против Северной Кореи.
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