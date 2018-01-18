В МИД прокомментировали слова Тиллерсона о невыполнении Россией санкций против КНДР

Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о невыполнении Россией санкций в отношении КНДР совершенно необоснованны. Об этом заявил замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

«Эти обвинения США абсолютно необоснованны. Россия выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН в полном объёме», — цитирует ТАСС дипломата.

Он также подчеркнул, что ООН не предъявляла российской стороне претензий по выполнению санкций против Северной Кореи.

«Соответствующие санкционные комитеты ООН не предъявляют к нам никаких претензий (относительно выполнения санкций. — RT)», — заключил Моргулов.

Ранее Тиллерсон сказал, что Россия не применяет все санкции против КНДР.

Американский лидер Дональд Трамп также заявил, что Россия «совсем не помогает» в разрешении северокорейского кризиса.

В середине октября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции СБ ООН о санкциях против Северной Кореи.

Подробнее — в материале RT.